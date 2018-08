Sorpreso in giro con la droga, era stato già arrestato per spaccio e messo in libertà

Cronaca

Rimini

| 14:26 - 11 Agosto 2018

Venerdì gli agenti della Questura di Rimini hanno arrestato un 21enne di origine gambiana, in ottemperanza a ordinanza di aggravamento di misura cautelare emessa dal Tribunale di Rimini. Sottoposto all'obbligo di firma giornaliero, in seguito ad arresto per spaccio, il giovane, imperterrito, è stato sorpreso nuovamente in luoghi di spaccio con della droga. Così, la notifica dell'aggravamento della misura gli è arrivata proprio quando era in Questura per ottemperare all'obbligo di firma. Il 21enne è ora recluso al carcere dei Casetti di Rimini.