Rimini Calcio, a segno Buonaventura nel test al Neri contro l'Atletico Alma (Eccellenza)

Sport

Rimini

| 14:25 - 11 Agosto 2018

E’ andato in scena sabato mattina sul rettangolo verde del “Romeo Neri” e sotto un’afa opprimente, l’allenamento congiunto che il Rimini ha svolto con l’Atletico Alma, formazione fanese militante nel campionato di Eccellenza. Dopo l’intenso lavoro di questi giorni per farsi trovare pronti per l’inizio del campionato, mister Righetti ha fatto ruotare tutti gli effettivi a disposizione con l’obiettivo di mettere ulteriori minuti nelle gambe di ciascuno. Un test vissuto con tanto impegno da parte delle due formazioni, con i biancorossi andati in rete nella seconda frazione con Buonaventura, complice una leggera deviazione da parte di un difensore. Out Cicarevic che sta recuperando dal problema alla caviglia rimediato nell’amichevole con il Verucchio. Dopo la domenica libera concessa da mister Righetti la truppa biancorossa riprenderà la preparazione lunedì mattina, sempre nell’impianto di piazzale del Popolo.