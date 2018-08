Riccione, la droga viaggia in bicicletta: il pusher ciclista di hashish arrestato

Cronaca

Riccione

| 14:16 - 11 Agosto 2018

Nella notte tra venerdì e sabato gli agenti del presidio estivo di Polizia di Riccione hanno arrestato un pusher magrebino. Il giovane, 25 anni, è stato notato mentre si allontanava in sella a una bicicletta, dopo aver confabulato con un altro ragazzo. Di ritorno poco dopo, il nordafricano gli consegnava qualcosa, ricevendo in cambio 10 euro. Era una dose di hashish: il pusher è stato così arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.