Maxi operazione contro i venditori nelle spiagge: 2000 articoli di merce sequestrata, fermati massaggiatori abusivi

Cronaca

Rimini

| 14:00 - 11 Agosto 2018

L'11 agosto si è svolta una maxi operazione di Polizia, coordinata dalla Questura di Rimini, per il contrasto all'abusivismo commerciale sulla spiagge. Le attività, che hanno portato al sequestro di 2000 articoli di merce varia, hanno riguardato i comuni costieri. In particolare, nel Comune di Rimini, il dispositivo impiegato ha visto impegnate 26 unità operative, di cui 8 appartenenti alla Polizia di Stato, 14 alla locale Polizia Municipale e 4 alla Capitaneria di Porto, articolate su due turni di servizio, dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. Sono 25 le persone identificate, 22 cittadini stranieri; cinque le violazioni amministrative accertate, 23 i verbali di sequestro o di rinvenimento di merce, destinata alla vendita in spiaggia, per un totale di 800 pezzi. Tra Riccione e Misano accertate 5 violazioni amministrative, in particolar modo sono state fermate quattro persone che offrivano massaggi in spiaggia. Nel complesso posti sotto sequestro 350 tra articoli di oggettistica, articoli elettronici e capi di abbigliamento. A Bellaria in azione 24 unità operative, di cui 10 appartenenti alla Polizia di Stato, 10 alla locale Polizia Municipale e 4 alla Capitaneria di Porto, articolate su due turni di servizio dalle 8 alle 14 e dalle 14 alle 20. I risultati: controllate ed identificate 27 persone di cui 26 cittadini stranieri e 1 cittadino italiano, con un bengalese denunciato in quanto clandestino; redatti 11 verbali di sequestro amministrativo, 3 verbali per l’esercizio abusivo di estetista. Si è proceduto al sequestro di merce per oltre 700 pezzi tra articoli di oggettistica e chincaglieria.