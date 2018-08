Bezzecchi show, prima pole position in Moto3 per il pilota riminese

Sport

Rimini

| 13:38 - 11 Agosto 2018

Prima pole in carriera per Marco Bezzecchi che partirà davanti a tutti nel gp d'Austria, classe Moto3. Con il tempo di 1'38"617 il pilota riminese, leader del Mondiale con la KTM, ha preceduto dopo un entuasiamante etsta a testa di appena 78 millesimi lo spagnolo Jorge Martin (Honda, secondo nel mondiale), operato appena cinque giorni fa al radio del braccio sinistro fratturato a Brno. Terzo posto in griglia per l'altro spagnolo Albert Arenas (KTM).

Domenica Bez e Jorge si ritroveranno fianco a fianco, a giocarsi un gran premio forse determinate per il campionato: per Bezzecchi è la possibilità di allungare in classifica, per Martin l’occasione di riprendersi il ruolo che sente suo, di numero uno del mondiale. Per Bastianini nono tempo, per Antonelli 14esima casella, 19esimo Migno, 22esimo Bulega.