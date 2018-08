Rimini, spacciatore evade dai domiciliari ma al ritorno a casa trova i Carabinieri

Cronaca

Rimini

| 13:22 - 11 Agosto 2018

Nel corso della notte, a Rimini, i Carabinieri della Stazione di Viserba, impegnati in servizio di perlustrazione sul territorio, hanno arrestato in flagranza del reato di evasione K. L., tunisino 38enne già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia e sottoposto ai domiciliari, nell'ambito di un procedimento penale che lo vede imputato per spaccio. I Carabinieri, giunti alla sua abitazione per gli accertamenti di rito previsi dalla legge, non lo hanno trovato. Lo stesso tunisino ha cercato di rientrare in casa, dopo essersi allontanato a piedi. Il suo arresto è stato convalidato: al 38enne sono stati però nuovamente concessi i domiciliari, in attesa del nuovo processo.

"L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati", si legge in una nota dell'Arma.