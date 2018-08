Coriano: travolto da un’auto dopo la caduta in bici, grave ciclista trasportato in elisoccorso in ospedale

Cronaca Coriano | 13:21 - 11 Agosto 2018 Cade dalla bicicletta e viene investito da un’auto. Sono ore di ansia per le condizioni di un cicloamatore, del quale non sono state rese note le generalità, vittima di un incidente stradale a Pian della Pieve di Coriano. Sabato mattina, poco dopo le 11,30, l'uomo è caduto dalla bicicletta rotolando sull’asfalto mentre, dalla parte opposta, stava sopraggiungendo una vettura. Tutta da ricostruire la dinamica. L'uomo era con un gruppo di cicloamatori della stessa squadra e stava viaggiando direzione Rimini. Ai soccorritori le condizioni del ferito sono parse subito gravi, il 118 ha richiesto quindi l’arrivo da Ravenna di una eliambulanza. Il ciclista, è poi stato trasferito al 'Bufalini' di Cesena. Foto di repertorio.