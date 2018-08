A Morciano continua la 'caccia' alle stelle cadenti, con una serata al parco del Conca

Eventi

| 13:14 - 11 Agosto 2018

Una notte con il naso all’insù. Per scoprire i segreti della volta celeste e viaggiare sulle ali della fantasia. Un viaggio alla scoperta di stelle, costellazioni e pianeti: è questo il programma di "Un, due, tre...stella", l’evento in programma lunedì 13 agosto a partire dalle 20.30 al Parco del Conca di Morciano di Romagna. “Un due tre… stelle” è il nome dell’iniziativa promossa e organizzata dal Comune e dalla biblioteca comunale ‘G. Mariotti’. Le letture per bambini (a cura delle lettrici volontarie di ‘Nati per leggere) saranno accompagnate dall’osservazione ed illustrazione del cielo tramite planetario e telescopi a cura dell’osservatorio astronomico ‘N. Copernico’ di Saludecio. A tutti i partecipanti è consigliato munirsi di coperta. In caso di maltempo la serata verrà spostata al 16 agosto.