A Rimini il 16 agosto il tradizionale corteo e la cerimonia per ricordare i Tre Martiri

Attualità

Rimini

| 13:02 - 11 Agosto 2018

L'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Sezione di Rimini invita i cittadini a partecipare alla cerimonia di ricordo di Tre Martiri Mario Capelli, Luigi Nicolò, Adelio Pagliarani, in occasione del 74esimo anniversario del sacrificio dei Tre Martiri. Alle 8 di giovedì 16 agosto si terrà la cerimonia di deposizione di una corona di fiori alla cappella dei Martiri della Resistenza, presso il Cimitero di Rimini. Alle 10 il corteo partirà da piazza Cavour per poi deporre le corone d'alloro in piazza Tre Martiri, in piazza Ferrari e in via Ducale. Interverrà la “Banda Città di Rimini”. In serata, alla Corte degli Agostiniani (in caso di maltempo Teatro degli Atti), alle 21 la premiazione VIII edizione Premio Vincenzo Mascia presso la Corte degli Agostiniani e alle 21.30 spettacolo in ricordo dei Tre Martiri a cura dei 7grani: "Neve diventeremo".