Il Comune di Coriano cerca un gestore per gli impianti sportivi fino al 31 maggio 2019

Coriano

| 12:56 - 11 Agosto 2018

Il Comune di Coriano ha indetto una manifestazione di interesse per la ricerca di un soggetto al quale eventualmente affidare temporaneamente la gestione degli impianti sportivi nel periodo 01/09/2018-31/05/2019.



“Gli uffici amministrativi sono nel frattempo al lavoro per l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica” – spiega l’Assessore Beatrice Boschetti (foto) –“ come previsto con delibera di consiglio comunale n. 57 del 27/06, ad esito della quale individuare il soggetto cui affidare la gestione pluriennale degli impianti sportivi comunali.”



Il consigliere con delega allo sport Gianluca Fabbri ci tiene a precisare: “Si tratta di una procedura complessa che richiede tempo per una puntuale elaborazione, pertanto al fine di garantire la continuità dei servizi si è optato per l’affidamento temporaneo.”



I soggetti interessati alla gestione temporanea devono presentare domanda entri il giorno 27 agosto 2018.

Tutte le indicazioni sono pubblicate sul sito del Comune di Coriano