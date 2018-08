Santarcangelo, arriva un colorato corteo di bici truccate: tanto divertimento in sella alle due ruote

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 12:18 - 11 Agosto 2018

Proseguono le iniziative di “Estate viva Santarcangelo”: domenica 12 agosto torna infatti “BiciPazze senza frontiere”, il tradizionale evento estivo organizzato dall’associazione culturale “Sorridolibero” che coniuga divertimento e beneficienza.

Alle ore 18 un corteo carnevalesco di bici truccate e addobbate partirà infatti da piazza Ganganelli e andrà prima in visita al campo Mutoid e poi alla concessionaria Oscar e Luca dove è in programma un aperitivo e lo spettacolo acrobatico di bici bmx, mentre alle 20 circa il corteo farà ritorno in piazza Ganganelli per lo spettacolo dell’associazione “Vivi la crescita”, truccabimbi, la macchina per misurare la pazzia, il robot Astrolight, mercatini, punti bevande e frutta, gazebo informativi e stand gastronomici. Alle ore 21 infine, è in programma la premiazione della bici più bella e, a seguire, il concerto di Sergio Casabianca e Le Gocce.

Come da tradizione, il ricavato dell’iniziativa è benefico e aiuterà a sostenere le famiglie del territorio in difficoltà. Il costo di iscrizione al corteo è di 10 euro (compreso di aperitivo e gadget), è inoltre possibile affittare una bicicletta al costo di euro 3 scrivendo a sorridolibero@gmail.com.