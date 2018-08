Prosegue 'Tiberio Cinepicnic' con appuntamenti dedicati al cinema di qualità

Eventi

Al Parco Marecchia di Rimini, di fianco al bimillenario Ponte di Tiberio, prosegue Tiberio Cinepicnic, l’arena cinematografica più intrigante dell’estate, organizzata da Notorius Cineclub e Società de Borg, con il contributo della Regione Emilia Romagna e di Coop Alleanza 3.0. Tiberio Cinepicnic è inserito nel programma de La Vela Illuminata, rassegna itinerante cinematografica nelle più belle località della Provincia di Rimini.

Domenica 12 agosto è in programma Il diritto di contare di Theodore Melfi, la storia di tre matematiche afroamericane impegnate alla Nasa nei calcoli per i viaggi nello spazio osteggiate dagli atteggiamenti razzisti da parte di numerosi colleghi bianchi. Ma sia il direttore della NASA che l’astronauta John Glen si rendono conto delle abilità delle tre scienziate, per nulla intimorite dagli atteggiamenti vessatori nei loro confronti. Nel cast compaiono Octavia Spencer, Kevin Costner e Kirsten Dunst.

Per lunedì 13 agosto è in programma Parigi a piedi nudi di Abel e Gordon, storia buffa e romantica all’ombra della Torre Eiffel, con trovate comiche che rievocano lo stile garbato e “silenzioso” del grande Jacques Tati. A fianco dei due attori-registi, compagni anche nella vita, due protagonisti del cinema francese come Emanuelle riva (la protagonista di “Amour”) e Pierre Richard, attore brillante popolare anche in Italia negli anni ’70 grazie a commedie come “Alto, biondo e con sei matti intorno”.

L’apertura area “food and drink” a sostegno dell’iniziativa (qualsiasi acquisto all’interno dello stand gestito dai volontari permette la realizzazione di Tiberio Cinepicnic) è dalle ore 19 e alle ore 21.15 è fissato l’ inizio delle proiezioni ad ingresso gratuito. Tiberio Cinepicnic è anche evento con finalità sociali: il ricavato delle giornate sarà destinato al restauro dei murales di Borgo San Giuliano, progetto sostenuto dalla manifestazione riminese e da Birra Amarcord, birra ufficiale di Tiberio Cinepicnic (sarà possibile acquistare allo stand di Cinepicnic degli esclusivi bicchieri “dialettali” da collezione, la cui vendita è finalizzata al reperimento di fondi per rendere ancora più suggestivo il caratteristico borgo riminese).