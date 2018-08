Tonon torna nella sua Cattolica per presentare il libro 'Gli oneston'

Eventi

Cattolica

| 10:41 - 11 Agosto 2018

Si intitola "Gli oneston" il libro scritto a quattro mani con Luca Onestini e pubblicato da Mondadori che riporta Raffaello Tonon a Cattolica, nel riminese. L'appuntamento e' per domenica 12 agosto in Piazzetta del Tramonto alle 21 e nasce da una promessa fatta dall'opinionista televisivo all'assessore comunale al Turismo Nicoletta Olivieri.

Lo scorso 21 luglio Tonon era impegnato a Rimini per l'ultima tappa del "Chi Summer Tour", ma non ha voluto "tradire" la "sua" Cattolica e aveva scelto di soggiornare in citta'.

"Cattolica e' la mia casa" ama ribadire Tonon e quella sosta in citta' era stata anche occasione per parlare del libro "Gli Oneston" promettendo di tornare. A condurre l’incontro ci sarà la scrittrice Daniela Bartolini.