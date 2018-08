Orchestra Mirko Casadei ospite della Sagra della Patata, il programma dell'evento di Montescudo

Eventi

Montescudo

| 10:37 - 11 Agosto 2018

La Pro loco di Montescudo organizza la 46° Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi come da tradizione il secondo week end di agosto. Appuntamento sabato 11 e domenica 12 agosto. Durante la manifestazione Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i bomboloni fritti,il dolce di patate ed il gelato di patate. Gli stand gastronomici ,nel centro storico del paese, il sabato saranno attivi nel pomeriggio dalle ore 18.00 fino alle 23.00, la domenica apriranno anche per pranzo dalle 12.00 alle 14.00 in base alla disponibilità dei prodotti, e dalle 18.00 alle 23.00 con tutti i prodotti.

Entrambe le giornate saranno allietate da orchestre ed eventi durante la manifestazione; servizio navetta e parcheggio gratuiti da Trarivi e ingresso libero alla festa. Da non perdere, nelle due giornate di sagra, nel bellissimo borgo di Montescudo e nelle sue vie, la tradizionale fiera del Perdono con prodotti agricoli e artigiani di Montescudo-Monte Colombo e commercianti provenienti da tutta Italia, vi si può trovare la “Patata di Montescudo” (prodotto principale entrato a fare parte dei prodotti tipici locali con titolo I.G.P.) venduta direttamente dal produttore al consumatore, l’olio, le terrecotte di manifattura locale-artigianale e tutti i prodotti della nostra terra, e i prodotti tipici di tutta Italia, il sabato dalle ore 17.00 alle 24.00 e la domenica dalle 8.00 alle 24.00.





PROGRAMMA EDIZIONE 2018

Sabato 11 agosto

Apertura stand gastronomici dalle 18.00 alle 23.00 con gnocchi, baccalà al forno con patate, piadina e ricette particolari come i bomboloni fritti, dolci ed il gelato di patate(i dolci si potranno gustare anche dal pomeriggio). Allieterà la serata l’orchestra spettacolo Mirko Casadei.

Domenica 12 agosto

Apertura stand gastronomici dalle 12.00 alle 14.00 con gnocchi e piadine, il resto in base alla disponibilità dei prodotti, e dalle 18.00 alle 23.00 con gnocchi, baccalà al forno con patate, piadina e ricette particolari come i bomboloni fritti, dolci ed il gelato di patate(i dolci si potranno gustare anche dalle 12.00). Allieterà il pomeriggio e la serata l’orchestra spettacolo Marianna Lanteri. Nel tardo pomeriggio spettacolo di danza "Rimini Dance Company", la più grande scuola di danza di tutta la Provincia di Rimini.