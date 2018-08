Tennis, al Ct Casalboni le semifinali del torneo femminile sono: Bianchi-Novelli e Botticelli-Maletti

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:33 - 11 Agosto 2018

Vanno in scena sabato alle 18 le semifinali del torneo nazionale di 4° femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Queste le sfide: Beatrice Bianchi-Benedetta Novelli e Gaia Botticelli-Raffaella Maletti. Nei quarti Raffaella Maletti (4.1, n.1), portacolori del Ct Cesarea Ravenna, ha superato Maria Silvia Brighi (4.2) 7-6, 6-0, Beatrice Bianchi (4.3), giocatrice del Tc Coriano, si è imposta su Caterina Cecchi (4.2) 6-3, 6-3, Gaia Botticelli (4.2, n.4) è passata per il forfait della sua avversaria, mentre Benedetta Novelli (4.2 del Ct Baia Pesaro) ha sconfitto Patrizia Pritelli (4.2) per 6-2, 6-1.