Centro di Riccione senza internet e telefono, l’ira degli albergatori: ‘Danni alle imprese, valuteremo come tutelarci’

Attualità

Riccione

| 09:31 - 11 Agosto 2018

A Riccione il centro è isolato dalle comunicazioni: niente internet e telefono e “tuonano” gli albergatori. Il fenomeno si ripresenta giornalmente della fascia oraria dalle 13 alle 16 lasciando molte attività senza collegamento internet, il che significa nella maggior parte dei casi, senza la possibilità di utilizzare il Pos e per chi usa la tecnologia Voip, anche il telefono.

Dal 1 agosto sono stati segnalati a Telecom i primi problemi, “ma a tutt’oggi la situazione è rimasta invariata”. Numerose le attività economiche di Riccione poste nel quadrilatero compreso tra viale Parini, via Milano, Via Catullo, Viale Ceccarini che hanno segnalato la situazione.

“Siamo stupiti che un’azienda del calibro di Telecom – si legge in una nota - non riesca in 10 giorni a risolvere un problema causato, sembra, da un interruttore magnetotermico che alimenta una torretta situata dietro al Palazzo del Turismo di Riccione.

Con l’approssimarsi del ferragosto e l’intensificarsi del traffico telefonico e internet (prenotazioni, transazioni Pos ed altro) Federalberghi Riccione è preoccupata dei danni che tale fenomeno causa alle imprese associate e sicuramente valuterà come tutelare i propri interessi.

Si auspica che Telecom provveda a rimuovere con la massima sollecitudine e in maniera definitiva le cause di questo gravissimo disservizio”.