Baseball, al Falchi i Pirati cedono all'UnipolSai per 11-9. Due homer per Ustariz

Sport

Rimini

| 09:15 - 11 Agosto 2018

Il Rimini Baseball subisce la seconda sconfitta del girone di ritorno questa volta sul diamante dello Stadio Falchi cedendo per 11-9 contro la capolista UnipolSai Bologna. E’ stata una gara rocambolesca a dir poco, dove i Pirati per metà gara hanno avuto il controllo della situazione per poi cedere malamente nelle tre riprese finali grazie anche a qualche incertezza difensiva di troppo.

Il partente neroarancio Ruiz tiene a bada il lineup bolognese concedendo appena 2 valide e 2 basi per ball in cinque riprese di gioco, mentre dall’altra parte lo starter biancoblù Martinez incassa due punti grazie al solo homer di Ustariz e al singolo di N. Garbella che spinge a punto Celli (0-2, nella foto Bassani). Nella parta del sesto inning sul monte bolognese è salito Crepaldi al posto di Martinez. Il neo entrato con due out sul tabellone subirà il secondo fuoricampo della serata di Ustariz (0-4). Al cambio di campo sul monte riminese c’è Hernandez al posto di Ruiz. Il rilievo pirata non avrà un impatto felicissimo sulla gara visto che incasserà 2 valide più il l’errore difensivo che insieme a due lanci pazzi fruttano ben tre segnature bolognesi (3-4). Al settimo il primo fuoricampo in campionato di Molina sembra portare avanti in modo deciso i suoi (3-5). La formazione di casa non si arrende e confeziona il big inning decisivo da 6 punti che ribalta le sorti del match grazie a 5 valide colpite più un errore difensivo (9-5). All’ottavo i Pirati vanno ad un passo dal possibile pareggio sul rilievo Pizziconi. A basi piene e zero eliminati, il pinch hitter Zappone tocca un singolo (9-6) che pone fine alla prova di Pizziconi. Al suo posto subentra l’italo-brasiliano Gouvea che concede la base ball del punto automatico a Giovanni Garbella (7-9), poi subisce la valida di Molina (9-8). Momento clou per i Pirati che non riusciranno però a capitalizzare questa grande occasione con l’out al piatto di Celli, la rimbalzante in diamante di Noguera e il k guardato di N. Garbella. Gli uomini del manager Frignani rispondono immediatamente producendo sul rilievo neroarancio Marquez le due segnature decisive grazie alla battuta in doppio gioco di Lampe e al gran doppio di Garcia (11-8). Nel finale la squadra di Ceccaroli segna l’ennesimo punto per merito dello scatenato Ustariz che con un lungo doppio porterà a casa base Romero (11-9). Finisce qui dopo oltre 3 ore di gioco questa gara1 che vede Rimini uscire sconfitta con qualche rammarico di troppo visto che nel box il team riminese ha offerto un ottima prestazione. Male la difesa e il monte di lancio, ma c’è tutto il tempo per registrare al meglio le cose in vista della semifinale playoff che scatterà la prossima settimana.

Sabato sera la serie si concluderà sul diamante riminese dello Stadio dei Pirati (playball ore 20.30) per l’ultima partita della regular season. Probabili partenti, Bassani per Rimini e Rivero (alternativa possibile Noguera) per l’UnipolSai Bologna.



Gara 1

Rimini Baseball 9

UnipolSai Bologna 11



RIMINI BASEBALL: Noguera 2b/3b (0/4), N. Garbella ed (2/4), Romero es (1/4), Angulo int (2/5), Ustariz 1b (3/4), Batista 3b (1/3) (Di Fabio 3b 0/0) (Zappone 2b 1/2), G. Garbella dh (0/4), Molina r (2/4), Celli ec (1/4).

UNIPOLSAI BOLOGNA: Nosti ed (2/5), Moesquit dh (0/4), Flores 3b (2/5), Marval r (4/5), Mazzanti 1b (1/2), Lampe es/ec (0/3), Garcia int (2/5), Vaglio 2b (1/4), Dobboletta ec (0/3) (Agretti ph 0/0) (Grimaudo es 0/0).

SUCCESSIONE PUNTEGGIO

Rimini Baseball 011 002 131 = 9 bv 13 e 3

UnipolSai Bologna 000 003 62X = 11 bv 12 e 0

PRESTAZIONE LANCIATORI

Ruiz (i) rl 5.0 bvc 2 bb 2 so 5 pgl 0

Hernandez (L) rl 1.0 bvc 5 bb 2 so 0 pgl 2

Kelly rl 1.0 bvc 2 bb 1 so 3 pgl 2

Marquez rl 1.0 bvc 3 bb 1 so 0 pgl 2



Martinez (i) rl 5.0 bvc 5 bb 0 so 4 pgl 2

Crepaldi (W) rl 2.0 bvc 3 bb 1 so 1 pgl 3

Pizziconi rl 0.0 bvc 3 bb 1 so 0 pgl 3

Gouvea (S) rl 2.0 bvc 2 bb 2 so 3 pgl 1



NOTE Fuoricampi di Ustariz 2 (da 1 punto al 2°inning e da 2 punti al 6°inning) e Molina (da 1 punto al 7°inning). Doppi di Ustariz, Nosti, Marval e Garcia. Errori: Ustariz, Batista e Di Fabio.