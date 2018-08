FOTO: Carabinieri forestali in azione con le bici per pattugliare spiaggia e viali di Riccione

Attualità

Riccione

| 08:00 - 11 Agosto 2018

I Carabinieri Forestali di Rimini in prima linea per la sicurezza di cittadini e turisti a bordo di fiammanti mountain bike. A Riccione, i militari della locale compagnia sono affiancati dai Carabinieri Forestali sulle due ruote, per un intervento più tempestivo e per pattugliare al meglio la spiaggia, il lungomare e i viali dove si riversano ogni giorno tante persone.