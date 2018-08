Al Bano e Romina, fan in delirio a Rimini. Circa 40 mila al concerto di Piazzale Fellini

Attualità

Rimini

| 07:59 - 11 Agosto 2018

Piazzale Fellini gremito a Rimini venerdì sera per l’attesissimo concerto di Albano e Romina: lo show, rigorosamente gratuito, ha di certo soddisfatto la città e i fan rimasti “a bocca asciutta” dopo la nota vicenda dell’evento saltato che doveva vederli protagonisti sul palco del Beat Village lo scorso 26 luglio. Uno spettacolo "riparatore", o come si voglia definire, che ha entusiasmato la piazza riminese grazie ai più grandi successi della coppia, ormai solo artistica, più famosa d’Italia. Ad aprire le danze è stato il figlio Yari Carrisi, poi Albano e Romina, non lesinando punzecchiature e battute, hanno fatto cantare la platea ai suoni di “Felicità”, “Nostalgia canaglia”, “Ci sarà”, infiammando la folla di fan. Tutto è bene ciò che finisce bene insomma, lo show è stato un successo, ma la diatriba tra i cantanti e gli organizzatori della manifestazione mancata dello scorso luglio alla Darsena proseguirà per vie legali.