A Pennabilli il flash mob è culinario, torna la Cena in bianco in piazza

Eventi

Pennabilli

| 18:26 - 10 Agosto 2018

Torna a Pennabilli la quarta edizione della “Cena in Bianco”, colore riferito all'abbigliamento dei commensali e non al tipo di pasto. La “Cena in Bianco” è un vero e proprio Flash Mob, un appuntamento collettivo in cui la piazza di un Comune diventa un ristorante a cielo aperto. Perché il bianco? Perché è un colore elegante, semplice, apartitico, e di grande impatto, sinonimo di bellezza ed eleganza.

Le semplici, ma fondamentali regole, si rifanno alle cinque “E”: educazione, ecologia, estetica, eleganza, etica. Oltre al look total white dei commensali, anche gli allestimenti dei tavoli dovranno essere del medesimo colore; ogni partecipante se ne dovrà occupare autonomamente, a meno che non si decida di utilizzare il servizio offerto da alcuni dei ristoranti che parteciperanno all’iniziativa. Uno strappo alla regola del colore è previsto per cibo e bevande. Assolutamente vietato utilizzare carta e plastica. L’allestimento dei tavoli inizierà dalle ore 19:00 seguendo le direttive della Pro Loco, che organizzerà la disposizione in base alle prenotazioni ricevute, mentre l’inizio della cena è previsto per le ore 20:00. Il luogo prescelto è Piazza Vittorio Emanuele II. Vi aspettiamo lunedì 13 agosto a Pennabilli per riscoprire la magia di cenare in strada insieme e per ritrovare un po’ di infantile leggerezza nel vivo dell’estate.