Volley A2 femminile, il roster Omag si completa con la baby Greta Mandrelli. Otello Pedini il team manager

Sport

San Giovanni in Marignano

| 17:52 - 10 Agosto 2018

E’ una Marignanese doc l’ultimo tassello della Omag Consolini Volley guidata da coach Saja. “Ogni tanto i sogni si avverano” esclama il libero Greta Mandrelli, classe 2002.

Greta è cresciuta nelle giovanili della Consolini e all’eta di 13 anni si è trasferita nel Team 80 della vicina Gabicce dove nelle ultime due stagioni ha disputato il campionato di serie D.

“Ho la passione della pallavolo sin da bambina e ho mosso il miei primi passi proprio a San Giovanni. Lì sono cresciuta fino ai 13 anni - dice - Ho giocato due anni per il team 80 Gabicce facendo i giovanili e la serie D, poi però il mio cuore mi ha riportato a San Giovanni dove mi è stata offerta la possibilità incredibile di poter crescere e allenarmi con le ragazze della serie A che erano per me miei punti di riferimento. Mai avrei pensato il mio sogno più grande si sarebbe avverato, ossia poter lavorare al loro fianco. Avrò tutto da imparare e sono sicura che questa esperienza resterà sempre nel mio cuore. Non mi aspetto nulla se non crescere, mettermi al loro servizio e soprattutto divertirmi".

Intanto lo staff si irrobustisce con la figura di Otello Pedini, già a Pesaro e Sassuolo e Modena, che sarà il team manager della squadra.