Motomondiale, il riminese Bezzecchi nella prossima stagione correrà in Moto2 con la KTM di Tech3

Sport

Rimini

| 17:27 - 10 Agosto 2018

Il pilota riminese Marco Bezzecchi, leader del mondiale Moto 3, nella prossima stagione correrà in Moto2 col team Tech3 in sella alla KTM. Lo ha dichiarato Hervé Poncharal, boss della squadra in Moto2 e MotoGP, nel corso del fine settimana al Red Bull Ring, tappa di casa per il costruttore austriaco KTM. Al fianco del pilota riminese ci sarà il tedesco Philipp Oettl: prenderanno il posto degli attuali portacolori Tech 3 Remy Gardner e Bo Bendsneyder.

"Ottl è giovane e veloce, mi piace il suo modo di lavorare. Assieme a Bezzecchi sono sicuro che potremo sorprendere - ha detto Poncharal - Il mio obiettivo è sempre stato quello di valorizzare i giovani talenti. Credo che Marco abbia tutte le carte in regola per fare bene come del resto Philipp Oettl. Lo seguivo da due anni, quest'anno in particolare ha guidato da campione. In alcuni tratti mi ricorda molto Valentino Rossi".

Da parte sua Bezzecchi si è detto entusiasta anche se la sua mente è rivolta alla conquista del mondiale nella categoria Moto3.

Bezzecchi nelle prove del venerdì al Red Bull Ring, si è piazzato al secondo posto nella classifica combinata della giornata. Altri due piloti riminesi nella top ten: Enea Bastianini (Leopard Racing) è settimo mentre Nicolò Bulega (SKY Racing Team VR46) decimo con un ritardo di mezzo secondo dal primo. Il cattolichino Niccolò Antonelli (SIC58 Squadra Corse) ha concluso la prima giornata di libere 12esimo e Andrea Migno (Angel Nieto Team Moto3) 20esimo.







l n.1 del team Tech 3, Hervé Poncharal, ha spiegato: "Il mio obiettivo è sempre stato quello di valorizzare i giovani talenti e credo che Marco abbia tutte le carte in regola per fare bene. Lo seguivo da due anni, quest'anno in particolare ha guidato da campione. In alcuni tratti mi ricorda molto Valentino Rossi".