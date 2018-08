La drammatica testimonianza: 'mio figlio schiavo della droga, ha allucinazioni per tutto il giorno'

Attualità

| 17:05 - 10 Agosto 2018

“Vivere con un figlio dipendente dal crack è non vivere”. Sono tante le persone che chiedono aiuto o semplicemente raccontano le loro storie agli operatori di San Patrignano, per sentirsi meno soli. Una madre ha voluto raccontare cosa vuol dire vivere con un figlio dipendente dal crack, colpita dalla terribile storia di una donna di Torino, violentata dal proprio figlio che era sotto l'effetto di questa droga. Il crack costa poco, si trova facilmente, si ‘cucina’ in casa ricavandolo dalla cocaina, che è la droga più diffusa insieme alla cannabis. Attualmente, secondo i dati di San Patrignano, dei 1.359 ospiti presenti in comunità, 1.047 sono entrati per la dipendenza da cocaina nei suoi diversi usi: inalatorio e iniettivo. 18.111 dei 26.000 accolti in questi 40 anni (dal 1978) hanno avuto questa dipendenza. L’età più bassa di assunzione è 14 anni, la più alta 39.

“Paranoie, allucinazioni visive e uditive, lo rendono simile ad un malato psichiatrico – continua il racconto della donna - Se non fosse che non viene considerato tale dalla sanità e non c'è verso di riuscirlo a ricoverare. Le forze dell'ordine intervengono ma non possono fare niente se non è avvenuta violenza. Sono in balìa degli eventi. Per questo, oltre alle sostanze, il mio nemico in questo momento sono le leggi. Ogni strada che ho cercato di percorrere mi ha portato a cozzare contro muri di gomma. Niente si può fare se non con la sua volontà. Ma che volontà può avere un uomo di 40 anni allucinato 24 ore al giorno? Io sono sola, vivo con lui e la paura è tanta, credetemi. Non ho più una vita e, piano piano mi sto isolando. Ho 64 anni. La mia vita era la lettura, la musica, il tango. Nell'arco di poco più di un mese non c'è più nulla. Lui fra i 18 ed i 30 anni aveva già avuto un passato di tossicodipendenza, dal quale era uscito con la sua volontà. Ma, a distanza di una decina d'anni, sono di nuovo qui. Con qualche anno in più e senza più forza per combattere ’.