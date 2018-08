Bici pazze con ciclisti mascherati, divertimento e solidarietà a Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:03 - 10 Agosto 2018

Domenica 12 agosto 2018 l’associazione culturale riminese “Sorridolibero”, organizza l’evento “Bici Pazze 2018”, appuntamento che coniuga il divertimento e la musica con la raccolta fondi per associazioni di volontariato del territorio.

Bici Pazze è un allegro carnevale di biciclette modificate e di ciclisti mascherati che sfilerà in un percorso circolare con partenza e arrivo in piazza Ganganelli a Santarcangelo. Si partecipa in bicicletta, da soli o in gruppo, purché pronti a mettersi in gioco, travestendosi, mascherando se stessi e il proprio mezzo nel modo più stravagante possibile.In piazza Ganganelli, alle 17.00 si apriranno le iscrizioni al costo di 10 euro compreso un gadget e due aperitivi, che verranno serviti uno alla partenza e uno durante percorso. Per chi desidera, ci sarà, inoltre, la possibilità di affittare una bicicletta ( 3 euro) che dovrà essere riconsegnata nello stesso punto al termine del percorso.

Alle 18,00 si darà il via alla carovana di ciclisti che lungo il percorso faranno una visita al campo dei Mutoid e una sosta presso la concessionaria d’auto “Oscar e Luca” dove assisteranno ad una performance adrenalinica di Luca Contoli, campione di Bmx e l’esibizione della disco Marching band e la partenza delle bici piu’ pazze con rientro in piazza Ganganelli alle ore 19.30 circa, dove si potra’ cenare con gli assortiti stand gastronomici aperti a tutti

Alle ore 20,00 inizierà lo spettacolo musicale dell’Associazione “Vivi la crescita, vivi la voce” con un’esibizione di nuovi talenti canori da non perdere.

La piazza sarà animata dalla presenza di truccabimbi e di Astrolight, un grande robot buono che porterà da una galassia lontana un messaggio di pace e regalerà a tutti i bambini tanti braccialetti fosforescenti

“Bici pazze 2018” è un evento pubblico ormai tradizionale nell’estate Santarcangiolese.

L’ edizione dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 150 biciclette mascherate e oltre 2000 persone in piazza per assistere all’evento. Evento che ha permesso di raccogliere 2750 euro interamente devoluti alle varie associazioni presenti alla manifestazione.

Queste le associazioni presenti collaboratrici e anima dell’evento:Una Goccia X il Mondo Onlus, associazione Zarepta Promozione Sociale, associazione Oltre la Ricerca, Il Punto Rosa, FFC Fondazione ricerca della Fibrosi Cistica Onlus, Gruppo bambini per sempre, CFU Comitato Fibromialgici Uniti- Italia, Vivi la Crescita Vivi la Voce, Crisalide

Solidarietà , divertimento collaborazione e arte, questo e’ sorridolibero.

Per informazioni: sorridolibero@gmail.com