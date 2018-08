Calcio, il portiere ex Rimini Andrea Dini dal Parma passa in prestito al Trapani

Sport

Rimini

| 17:01 - 10 Agosto 2018

L'ex portiere del Rimini Andrea Dini, classe 1996, si è accasato al Trapani Calcio. Arriva, dal Parma, con la formula del prestito temporaneo, il portiere Andrea Dini. Il neo estremo difensore granata si è aggregato alla squadra già ieri giovedì pomeriggio.

Di soddisfazione le se prime parole da giocatore del Trapani: “Quando il direttore mi ha proposto Trapani non ho esitato un attimo e sono partito subito. Sono felicissimo di essere arrivato qui, in una piazza importante, con un ambiente caldo - ha commentato l'ex biancorosso - . Ho voglia di fare bene, di dare il mio contributo alla squadra, con il massimo impegno, sia negli allenamenti sia durante le partite. Ho trovato, a livello di gruppo, un ambiente sereno, in cui si può lavorare bene, con tanti giovani, tutti vogliosi di iniziare questa nuova avventura con la giusta determinazione per fare un ottimo campionato. Ai miei nuovi tifosi dico che darò il massimo e farò di tutto per difendere una porta importante di una realtà altrettanto importante".

Al club che milita in serie C girone C arriva anche Francesco Golfo, giocatore classe 1994 che piaceva al Rimini, nella scorsa stagione alla Pianese (20 reti in 38 gare).