Aeroporto Rimini: 'gestione disastrosa, la Regione intervenga'. Interrogazione dei Grillini in Regione

| 16:49 - 10 Agosto 2018

Il flusso passeggeri dell’aeroporto Fellini di Rimini è oggetto di un’interrogazione presentata in Regione da Raffaella Sensoli (M5s), che parla di “gestione disastrosa da parte di AiRimunum” e di “assenza di qualsivoglia prospettiva industriale”.

Nel giugno del 2014, in piena crisi economica, – scrive la consigliera – erano 66.077 i passeggeri in transito all’aeroporto riminese, gestito in quel momento, in via transitoria, dall’Aeroclub locale per garantire la sopravvivenza dello scalo dopo il disastro del fallimento di Aeradria. Nel giugno 2018, sotto la gestione di AiRiminum, che tre anni fa si è aggiudicata il bando emanato da Enac, i passeggeri in transito al Fellini sono stati 47.876, vale a dire il 28% in meno. Peraltro, - sottolinea la pentastellata – mentre nel 2014 l’Aeroclub operava senza alcun contributo pubblico, nel 2018 AiRimunum ha potuto contare sui fondi regionali destinati alla promocommercializzazione turistica.

Per questo Raffaella Sensoli chiede alla Giunta regionale “se intenda intervenire sul governo e su Enac affinché sia avviata una verifica degli impegni contrattuali alla base dell’affidamento ad AiRiminum dell’aeroporto Fellini e dei contenuti del progetto con il quale la società ha vinto l’appalto”. Inoltre, domanda all’esecutivo regionale “se si intenda intervenire presso gli organi di vigilanza preposti (Ausl, Arpae, etc) al fine di verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro e di sicurezza (sul lavoro e per i passeggeri) nello scalo riminese”. Infine, chiede chiarimenti in merito all’ipotesi “di interventi infrastrutturali da realizzare anche con il contributo della Regione per rilanciare l’aeroporto di Rimini”.