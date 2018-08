Sei milioni di euro per valorizzare il prodotto turistico della Romagna: 'abbiamo obiettivi ambiziosi'

Turismo

Rimini

| 16:07 - 10 Agosto 2018

Nel 2019 l'ente di promozione 'Destinazione Turistica Romagna' investirà circa 6 milioni di euro in progetti volti alla costruzione e valorizzazione di un prodotto turistico integrato. E' quanto emerge dalla riunione tra il cda e la cabina di regia della 'Destinazione Turistica Romagna' (province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini) che si è svolta ieri, in cui è stato condiviso il documento strategico e programmatico per il prossimo anno che sarà presentato all'assemblea soci a fine agosto. Tra i progetti, azioni di promo-commercializzazione su mercati esteri di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera), in stretta sinergia con Apt servizi Emilia-Romagna, che si incentreranno sul marketing, fornendo nuove motivazioni di vacanza e creando nuove forme di accoglienza. Legate al brand Romagna, saranno sviluppate narrazioni su Bike, food, eventi, wellness, romanità e Rinascimento, borghi, rocche e castelli, anche sui grandi miti e icone del territorio. "Entriamo a tutta forza nella fase operativa di Destinazione Romagna - ha commentato il presidente, Andrea Gnassi, sindaco di Rimini -. Ci siamo posti obiettivi ambiziosi che però non sono un azzardo. Per la prima volta aggrediamo i mercati turistici esteri con azioni sinergiche".