Una mare di fuoco, sulla spiaggia di Rimini una scia incandescente di spettacolari esibizioni

15:40 - 10 Agosto 2018

Ferragosto chiama, la spiaggia di Rimini risponde. Come ogni anno, e ormai da quattro anni, Il Consorzio Rimini Spiaggia Network, in collaborazione col Comune di Rimini, organizza uno degli appuntamenti di mezza-estate forse più attesi e suggestivi della stagione: "Un mare di fuoco", in programma martedì 14 agosto.





Giunta alla sua IV edizione, con un crescendo di successo di pubblico e qualità nell'offerta di performances e spettacoli, la riva della spiaggia di Rimini Sud (e più precisamente dal bagno 130 al bagno 150) verrà letteralmente inondata da una scia incandescente di spettacoli dedicati al fuoco e al ritmo ancestrale della fiamma completamente gratuiti.





Oltre dieci le “baie del fuoco” disposte in un chilometro di riva che dalle 20/20.30 ospiteranno altrettante compagnie e performer per un totale di trenta spettacoli tra prime e repliche. Mangiafuoco, acrobati, Fire-dancer, giocolieri della fiamma e fachiri, i migliori sulla scena nazionale e non solo si misureranno in numeri e spettacoli mozzafiato come quello del più noto Fachiro italiano Messer de La Brace (Repliche: 20.30, 22.00, 23.00 presso la Riva del Bagno n.131) o il “Fire Ritual” di A-Nura Stiletribale (Repliche: 21.15, 22.30, 23.30 presso la Riva del Bagno n.133), uno spettacolo danza accompagnato dalle percussioni del maestro Saffioti e il Digeridoo di Mali.





Allo stesso modo imperdibili saranno anche i numerdi giocoleria classica col fuoco del gruppo TriinFly/Devas (Repliche: 20.45, 22.00, 23.15 presso la Riva del Bagno n.138) o gli azzardi punk e di fiamma con le bizzarrie di Kriciclaflame (Repliche: 21.15, 22.30, 23.45 presso la Riva del Bagno n.137). Per gli amanti invece delle atmosfere misteriose e più ancestrali si consiglia assolutamente l'imperdibile Drago Bianco (Repliche: 21.00, 22.45, 23.45 presso la Riva del Bagno n.145) che si supererà andando in scena con il suo ultimo spettacolo “Etna”, così come per gli amanti delle curate coreografie “a ferro e fuoco” si ricorda di assicurarsi un posto in prima fila per “FIRebel”, il nuovo spettacolo di danza e fuoco firmato dalla celebre compagnia dei Fuochi e Affini (Repliche: 20.30, 22.15, 23.15 presso la Riva del Bagno n.146).





Ma ancora – e ce ne sarà per tutti i gusti – assolutamente da non mancare una puntata alla postazione dedicata al giovane Fenix (solo due repliche: 21.30, 23.15 presso la Riva del Bagno n.140) e alle sue incredibili e impossibili acrobazie di fiamme e fuoco decisamente al cardiopalma. O ancora preparatevi al misterico e incendiario “Elements” della compagnia La Barraca (Repliche: 20.30, 21.45, 23.00 presso la Riva del Bagno n.134), un blitz di braci ardenti e lingue incandescenti che illumineranno di scintille la notte e la riva del mare. Infine, ma solo per citare gli ultimi artisti di una crew però tutta da scoprire, davvero insuperabile sarà lo spettacolare P y r o e t n i c o (Repliche: 21.15, 21.45, 23.00 presso la Riva del Bagno n.148) così come anche le infuocate acrobazie aeree della compagnia Lemonuar (Repliche: 20.30, 22.15, 23.30 presso la Riva del Bagno n.142).

A riva fioriranno anche le caratteristiche focheracce di ferragosto alimentate dai bagnini, così come saranno attive postazioni enogastronomiche e chiringuiti dove poter rifocillarsi e rinfrescarsi. Ogni baia sarà puntellata di piccoli concerti e ottima musica dal vivo, ma a mezzanotte (o quasi) tutti piedi in acqua e occhi in sù per il tradizionale spettacolo di fuochi d'artificio che aprirà ufficialmente il ferragosto.