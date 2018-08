Sette feste per ferragosto al Beky Bay di Bellaria, gli eventi sulla spiaggia di Bellaria

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 15:23 - 10 Agosto 2018

E’ iniziato il countdown della ricca e ludica settimana che celebra il Ferragosto.

Lo start sabato 11 con "Tunga Toga Party". Il palco di fronte al mare si accende dalle 23 con i colori di un grande musical: performance e coreografie mozzafiato per lo show più bizzarro mai realizzato. Una notte che si preannuncia coinvolgente all’insegna della musica e del divertimento grazie a un corpo di ballo con costumi da mille e una notte, transformer e artisti d’ogni genere per una notte greco romana.

Domenica, lunedì e martedì appuntamento al Beky Bay per una tre giorni di festa sulla sabbia con "Bay Day". In occasione della quarta edizione di "Bay Fest", il festival punk rock in programma ogni sera al parco adiacente al Beky Bay, ogni giorno l’appuntamento è sulla sabbia con musica, contest, intrattenimenti per trascorrere la giornata in attesa dei concerti serali. Ingresso free. Ogni sera dopo i grandi concerti di "Bay Fest" appuntamento al Beky Bay.

Mercoledì 15 agosto “Random, una festa a caso” il party goliardico dell’estate fa tappa al Beky Bay per una notte incalzante e bizzarra.

Giovedì 16 in programma il concerto più atteso dell’estate: con oltre 32 milioni di visualizzazioni su youtube, il talentuoso Capo Plaza disco d’oro con l’album tra i più venduti dell’estate 2018 è pronto a esibirsi sul palco del Beky Bay.“20” non è solo l’età ma anche il titolo del primo album che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche e che la talentuosa star canterà alla platea.

Venerdì 17 agosto appuntamento con il remember contaminato dal contemporaneo. “Forever Young” è una festa dedicate al revival contaminata con le hit di oggi. Proiezioni, musica, memorabilia e una cena sotto le stelle con i piedi nella sabbia tutta da cantare. Serata a ingresso libero.