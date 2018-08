Il Rimini Calcio si presenta al Coconuts, Grassi ripete il mantra: 'campionato di consolidamento'

Sport

Rimini

15:06 - 10 Agosto 2018

Si è svolta giovedì sera, nella suggestiva cornice del Coconuts, la presentazione ufficiale del Rimini F. C. versione 2018-19. Presenti all’appuntamento la dirigenza al gran completo, la squadra che si appresta a difendere i colori e il nome della città nel prossimo campionato di Serie C, lo staff tecnico e sanitario e i volontari biancorossi, tutti quei “ragazzi” che con il proprio operato contribuiscono in maniera determinante alla causa. A fare gli onori di casa Lucio Paesani, patron del Coconuts, al quale è stato consegnato un pallone firmato da tutta la squadra. Sul palco sono poi saliti, a uno a uno, tutti i componenti la rosa della prima squadra e naturalmente mister Luca Righetti. “Siamo ancora al 50 per cento della condizione ma stiamo lavorando duramente per farci trovare pronti per l’inizio del campionato – ha affermato il tecnico biancorosso -. Il nostro obiettivo è mantenere la categoria ma cercheremo di fare il massimo. Scenderemo in campo come fossimo un bulldog, azzannando l’osso e non mollandolo mai”. La palla è poi passata al presidente Giorgio Grassi che ha esordito con una battuta, ribadendo scherzosamente quanto detto dallo stesso palco esattamente un anno fa: “Come nella scorsa stagione puntiamo a un campionato di consolidamento”. Il clima si è fatto più serio quando si è parlato delle difficoltà legate alla nuova categoria. “In Serie C abbiamo obblighi e costi come fossimo in B ma senza le necessarie risorse, così non è possibile andare avanti come testimoniato da quello che accade a tante società ogni estate. E’ un sistema che va ripensato radicalmente”. Nonostante questo si è respirata tanta positività. “L’uomo è condannato a migliorarsi e anche noi faremo delle cose sempre più belle. Non è detto sarà così anche per il risultato finale, la categoria è differente, ma faremo così migliori rispetto allo scorso anno. Sicuramente tutto quello che era nelle nostre possibilità lo abbiamo fatto. Del resto due anni fa non avrei mai pensato di essere qui a parlare di Serie C, nel calcio e nella vita nulla è impossibile”. Durante la serata i presenti hanno potuto fare la conoscenza del mitico Piadyno, il pelosauro blu amico dei bambini perché portatore di valori positivi che da questa stagione sarà anche vicino ai colori del Rimini F. C. Graditissima la sorpresa organizzata dalla Munich, la storica azienda catalana di calzature sportive rappresentata dal direttore commerciale per l’Italia Marco Montanari, che ha consegnato a ciascun biancorosso un paio di sneaker contrassegnate dalla celebre “X”.

Sergio Cingolani - Ufficio stampa Rimini F. C.