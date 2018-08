La pioggia non ferma le degustazioni, migliaia di persone a Calici e Stelle a Verucchio

Attualità

VillaVerucchio

| 15:04 - 10 Agosto 2018

Nonostante il tempo incerto nella serata di giovedì, con un principio di temporale che ha “spruzzato” di pioggia il capoluogo malatestiano intorno alle 21, Verucchio festeggia l'ottima riuscita di "Calici e Stelle". L’ottava edizione della manifestazione è stata un successo, anche nei numeri, pressoché identici a quelli da record del 2017 (oltre 20.000 presenze).





“Calidi e Stelle” si conferma un format vincente. “Verucchio è una città dalla tradizione vitivinicola molto importante, come attestano il suo vitigno antico di pregio, Veruccese, i numerosi premi riscossi dai suoi produttori, la sua appartenenza a Città del Vino. – commenta soddisfatta il sindaco Stefania Sabba – Il successo di Calici e Stelle si inserisce in questa tradizione, e si innesta in un prodotto che funziona, in una proposta culturale validissima e grazie ad una organizzazione sempre più efficace”.

A gestire la manifestazione, anche quest’anno è stata la Pro Loco, che ha introdotto la novità di ulteriori parcheggi presso i campi sportivi del capoluogo, e un servizio di sicurezza sempre più puntuale.





“Senza le diverse decine di volontari che con competenza e passione si adoperano per la riuscita della manifestazione, ‘Calici e Stelle’ non sarebbe possibile. – rilancia il presidente dell’associazione, Arrigo Filippucci – Ogni anno riusciamo a coniugare la tradizione, un’offerta di vini prestigiosa, i suggestivi luoghi verucchiesi e novità sempre apprezzate dal pubblico”.





La Rocca Malatestiana quest’anno dedicata alla Spagna, ha riscosso un successo travolgente, grazie al vino e al cibo tipico iberico, grazie anche allo spettacolo di flamenco, che ha catalizzato tantissimo pubblico nel Salone delle Feste della Rocca, affascinato dai ritmi e dal ballo sensuale andaluso, garantito dai Viento del Sur.

“Calici e Stelle permette un incontro tra produttori e pubblico tutt’altro che estemporaneo, che gli stessi produttori di vino (una ventina anche quest’anno, ndr) apprezzano. Anche per questo Verucchio è un punto fisso nell’estate del vino anche oltre i confini della provincia di Rimini” è il commento di Maria Pia Bartolucci, associazione “Verucchio Innsieme".







“Calici e Stelle”, organizzato dall’Associazione Pro Loco, in collaborazione con l’associazione “Verucchio Innsieme”, giunto alla ottava edizione, ha visto l’assalto del pubblico già dalle prime ore di mercoledì 8 agosto nella piazza dello “Street Food”, nelle vie del centro storico, ai piedi della Rocca Malatestiana, al Museo Civico Archeologico e all’interno del Castello. Molto applauditi in Piazza Macello asado e vini pregiati argentini.

I concerti gratuiti in tutti i punti più suggestivi del borgo malatestiano sono stati applauditissimi, con il pubblico a ballare e cantare nei sette palcoscenici allestiti per l’occasione, con la Rock'n'Roll Band Guardrails, i Pifes, Musica Desnuda, Marches, Massimo Modula, Musica di Veronica, Rosamundana Trio, Onda Sonora, The Woodpeacker. Migliaia di visitatori si sono dati appuntamenti a Verucchio, in piena sicurezza, e con allegria.