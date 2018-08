Da 50 anni in vacanza a Cattolica da Modena e Bologna: due famiglie 'fedeli' premiate

Attualità

Cattolica

| 14:24 - 10 Agosto 2018

Un momento di festa nei giorni scorsi ai “Bagni Pino” di Cattolica per un vero e proprio “attestato di fedeltà” a due famiglie che da cinquanta anni non tradiscono la Regina per le vacanze. Si tratta dei Gibertini, provenienti da Modena, e dei Vendemia, da Bologna. Ad omaggiarli con una targa era presente l’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri e Sandro Seta che gestisce i bagni. “Anni addietro – ha spiegato Seta - il responsabile dell'attività era mio suocero Vittorio Del Paduan, uno dei vecchi marinai di Cattolica. Personalmente mi occupo dei "Bagni Pino" dal 1982 ed in tutti questi anni ho avuto la possibilità e la fortuna di conoscere famiglie come queste fedeli davvero alla nostra città ed al mio bagno, instaurando un gran bel rapporto di amicizia”. Per tutti appuntamento ancora rinnovato alle prossime stagioni per allungare gli anni di “fedeltà”.