Rimini: 150.000 euro rimborso Tari anche a Onlus, cooperative e associazioni di promozione sociale

Attualità

Rimini

| 13:38 - 10 Agosto 2018

Welfare: 150 mila euro per i rimborsi Tari. Approvato il bando 2018 per il rimborso anche a Onlus, cooperative e associazioni di promozione sociale

Tra quelle riconosciute ai cittadini, e quelle riservate alle associazioni per il recupero e l'assistenza di persone deboli o a rischio, le risorse messe a disposizione dal Comune di Rimini per il rimborso delle spese sostenute per la Tari nel 2018 arrivano complessivamente a quota 150 mila euro. Di queste, 15 mila sono state destinate dalla Giunta al riconoscimento dei rimborsi Tari per Associazioni di volontariato, Cooperative sociali ed Associazioni di promozione sociale che svolgono attività socialmente riconosciute.

Il beneficio verrà assegnato a parziale rimborso del costo sostenuto per l'anno 2018, e sarà accordato esclusivamente per le aree adibite ad attività di natura socio assistenziale (esclusi locali amministrativi). Le Onlus e le Associazioni già beneficiarie del rimborso negli anni precedenti non devono ripresentare domanda ma, eventualmente, solo comunicare cessazioni o trasferimenti della loro attività. Le nuove domande, a cui vanno allegate copia dello statuto e della planimetria con riferimenti alle aree interessate, potranno essere consegnate all'ufficio bandi del servizio di protezione sociale di via Ducale 7/9 (0541-704689).

“Un sostegno di prossimità – ricorda Gloria Lisi, Vicesindaco con delega alla protezione sociale del Comune di Rimini – sia per i cittadini che per quelle associazioni che ogni giorno svolgono azioni di sostegno alle persone più in difficoltà, contribuendo ad innalzare la qualità di vita della nostra comunità”.