Cede un pacchetto di sigarette, ma dentro c'è la marijuana: arrestato il pusher albanese

Cronaca

Rimini

| 12:59 - 10 Agosto 2018

Nella tarda serata di giovedì un 22enne albanese, già noto alle forze dell'ordine e da anni residente in Italia, è stato sorpreso a spacciare a Miramare. Il giovane è stato visto dai Carabinieri mentre cedeva un pacchetto di sigarette a un turista siciliano, con all'interno undici grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire un bilancino elettronico di precisione e la somma contante di mille euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Sottoposto ai domiciliari per qualche ora, in attesa della convalida dell'arresto poi arrivata, il 22enne è ora tornato in libertà, in attesa del processo.