Rimini, donna sola trovata morta in casa sul divano del soggiorno

Cronaca

Rimini

| 12:52 - 10 Agosto 2018

I vigili del Fuoco l'hanno trovata sul divano del soggiorno, purtroppo esanime. Non c'è stato nulla da fare per una 76enne residente in via del Lupo, zona Grotta Rossa, che ha perso la vita probabilmente per un malore. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle 19.10 di giovedì: sono passati dal balcone e hanno rotto una finestra, per entrare nell'appartamento, sito al terzo piano di una palazzina. Gli operatori non hanno potuto far altro che constatare la morte della donna, che viveva da sola, decesso avvenuto per cause naturali. Sul posto sono intervenuti per i rilievi anche i Carabinieri.