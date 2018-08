Guida ubriaca fradicia con la figlia di tre anni a bordo, provoca incidente e finisce nei guai

Cronaca

Rimini

| 12:38 - 10 Agosto 2018

Alla guida in stato di ebbrezza, con la figlia di 3 anni al suo fianco, ha provocato un incidente sulla Statale 16 Adriatica. Protagonista della vicenda, avvenuta nel tardo pomeriggio di giovedì a Rimini, una 40enne russa, residente in città e alla guida di una Chevrolet Matiz. La donna viaggiava sulla Strada Statale 16, in direzione Pesaro, quando ha tamponato una Fiat 500X guidata da un sammarinese, non accorgendosi dei veicoli che erano in coda per il semaforo rosso. Al test dell'etilometro la 40enne ha fatto registrare un tasso alcolemico di 2,5 g\l, cinque volte superiore al consentito. Non paga, ha dato in escandescenze quando la Polizia Stradale, intervenuta sul posto, ha cercato di contattare il marito della donna, facendo partire minacce e insulti verso gli agenti. E' stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e nei suoi confronti sono stati disposti il ritiro della patente e il sequestro, ai fini della confisca, della Chevrolet Matiz.