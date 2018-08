Riccione, in via Castrocaro un’isola salvagente per l’avvio del nuovo anno scolastico

Attualità

Riccione

| 12:08 - 10 Agosto 2018

Per garantire una migliore fluidificazione del traffico durante gli orari di entrata ed uscita da scuola degli studenti, sarà pronta ad inizio del nuovo anno scolastico, un’isola salvagente in corrispondenza dell’attraversamento pedonale alla fermata bus di via Castrocaro, tra i viali Marzabotto e Piacenza. Una misura che andrà a vantaggio di una maggiore sicurezza per i ragazzi che attraversano la strada e per impedire che le auto sorpassino, come avviene di frequente oggi, durante i momenti di punta in cui i bus di linea effettuano le fermate per accogliere o far scendere gli studenti.



Oltre all’isola salvagente, l’amministrazione ha concordato con la Società AMR ( Agenzia Mobilità Rimini) la possibilità di portare le linee bus esclusive per il centro studi in viale Ferrara. In questo modo i bus dedicati agli studenti faranno sosta in viale Ferrara, mentre i bus di transito rimarranno in via Castrocaro così da mantenere le coincidenze con le altre linee.



Si tratta di due interventi, la realizzazione di uno spartitraffico e la deviazione di parte dei bus in viale Ferrara, che andranno ad aumentare la sicurezza degli studenti grazie alla protezione all’attraversamento stradale e ad evitare che le auto incolonnate dietro ai bus sorpassino favorendo situazioni di potenziale pericolo per gli studenti. D’altro alto il traffico durante gli orari di ingresso ed uscita verrà ridimensionato per effetto della deviazione in viale Ferrara.