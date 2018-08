Musica, cinema, enogastronomia: sarà un week-end 'stellare'. Ecco cosa fare a Rimini e provincia

Eventi

Rimini

| 12:07 - 10 Agosto 2018

Sarà un week-end bollente, e non solo per le temperature estive: Rimini e provincia fanno un carico di eventi, per tutti i gusti, tra musica, brindisi sotto le stelle, enogastronomia e feste. Se volete organizzarvi al meglio ecco qualche idea per trascorrere il fine settimana al Top.





MUSICA E CONCERTI





Venerdì 10 agosto sul palco di Piazzale Fellini il duo musicale italiano per eccellenza: Albano e Romina Power. Un concerto che ripropone i grandi successi della coppia che ancora oggi, dopo oltre 40 anni di attività e successi, coinvolgono il pubblico. Dalle 21.





Per la rassegna dei concerti sulla spiaggia di Riccione al sorgere del sole Albe in controluce, domenica 12 agosto (ore 5.30, spiaggia 132 ) il duo Marina Rei e Paolo Benvegnù presentano il loro nuovo progetto Canzoni contro la disattenzione, una narrazione fatta di canzoni del passato, del presente e del futuro che si snoderà tra brani inediti, riletture di classici della canzone italiana e momenti più significativi dei rispettivi repertori.





Venerdì 10 agosto il vasto giardino adiacente al Ristorante "Il Parco" di Novafeltria ospiterà "Star Peace Festival": un momento musicale, a base di cantautorato, con l'atteso ritorno del Duo Bucolico in Valmarecchia dopo tanti anni. Con loro anche Filippo Graziani, Crista e i Falafel Fazz Familia. Nel clima bucolico di Via della Gaggia si ballerà, mangerà e brinderà dal tardo pomeriggio, fino a proseguire, nella nottata di San Lorenzo, in compagnia del dj set di Diego Zerbini. QUI tutte le info.





“Musiche in Parallelo, da Mozart a Michael Jackson” è il titolo del Concerto di Novensemble/Orchestra Senza Spine di Bologna che si svolgerà Venerdì 10 agosto a Miramare di Rimini, con ingresso gratuito. A far da cornice al concerto, sarà la bellissima e suggestiva Colonia Bolognese che dal 21 giugno ospita il progetto di riuso temporaneo “Riutilizzasi Colonia Bolognese”. QUI tutte le info.





ENOGASTRONOMIA E FESTE





Nel centro storico di Verucchio nuovo e speciale itinerario culturale: “Cantami O Diva”. Gli appassionati potranno scoprire le bellezze del centro storico malatestiano in un percorso guidato tra cultura e buon cibo. Destinazione il Museo civico archeologico di Verucchio dove, al termine della visita ai rari reperti villanoviani, i viaggiatori nel tempo potranno accomodarsi nell’area esterna dell’ex Monastero di Sant’Agostino per gustare il delizioso pic-nic preparato da Tiee - Cibo & Vino e Piadastyle Verucchio e coccolati dalle note di Bach che usciranno dal violino di Alessandro Filipucci. A seguire (ore 22) spazio al mito con le letture della versione in prosa de l’Iliade di Omero liberamente ispirata al libro “Omero, Iliade” di Alessandro Baricco e “Iliade” di Mariagrazia Ciani.





Con il Ferragosto Beach Festival si riaccende da venerdì 10 agosto lo spettacolare villaggio di Kennedy Cake sul lungomare fra i bagni 20 e 28. Il terzo grande evento promosso dall'associazione turistica per l'estate 2018 propone un calendario ancor più lungo e ricco di appuntamenti, con un numero ancora maggiore di realtà che aderiscono al progetto, per dare vita fino a mercoledì a sei giorni indimenticabili di festa, musica, show, street food, sport, divertimento ed energia. QUI tutte le info.





Nel suggestivo scenario del centro storico di Verucchio torna l’appuntamento con “Calici e Stelle”. L’Associazione Pro Loco, su incarico del Comune di Verucchio e in collaborazione con l’associazione “Verucchio Innsieme” e, promuove la settima edizione dell’evento, ideato dall’Associazione Città del Vino e dal Movimento Turismo del Vino.





Venerdì 10 e sabato 11 agosto a Santarcangelo torna “Calici di Stelle”, uno degli appuntamenti estivi più attesi che ogni anno attrae migliaia di persone. Con 48 case vinicole, 16 eventi musicali, sei fra osterie e punti ristoro, 35 fra attività eno-gastronomiche e bar che aderiscono e contribuiscono all’iniziativa, Santarcangelo si prepara dunque alla 20esima edizione della manifestazione dedicata al buon vino. QUI tutte le info.





A Talamello c'è grande attesa per la festa nel cuore dell'estate, organizzata dal Comune in occasione della notte delle stelle cadenti. Torna venerdì 10 agosto la "Notte magica di San Lorenzo", giunta alla sua 24esima edizione e annunciata dallo slogan "Noi mettiamo la luna e le stelle...voi metteteci i sogni". QUI tutte le info.





CINEMA





Notorius Rimini Cineclub propone una nuova edizione dell’arena cinematografica più intrigante dell’estate. Film d’essai, cinema d’animazione e area 'food and drink' con stand gastronomico gestito dai volontari de La Società de Borg per un pic-nic insolito ai piedi del grande schermo. Per gli appuntamenti di Cinepicnic, nel Parco Marecchia di Rimini (ingresso dal parcheggio in via Laurana) si parte sabato 11 agosto con proiezione del divertente cartone animato 'Dreamworks Baby Boss' di Tom McGrath.





Una grande rassegna cinematografica per l'intera estate. Nella suggestiva corte del palazzo degli Agostiniani nel centro storico di Rimini vi attendono i migliori film della stagione invernale da vedere 'sotto le stelle'. Per “Cinema sotto le stelle” venerdì alle 21 “The Silent Man (Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House)” di Peter Landesman, Usa 2017 (103').





Per il nuovo ciclo di film all’arena di Cinema in Giardino, al centro della Pesa a Riccione, Dogman è il titolo di venerdì 10, l’ultimo film del talentuoso regista Matteo Garrone, premiato a Cannes per la straordinaria interpretazione di Marcello Fonte, ricca di sfumature e sentimenti. Ore 21 e 30.





DISCOTECHE





L’estate inizia a farsi molto calda al Cocorico Riccione. Venerdì 10 Agosto la pista da ballo si trasforma in un gigantesco festival coni W&W.





Venerdì al Top Club Show Dinner, "La Suite": sulla nuova, meravigliosa terrazza davanti al mare, “Strars & Dreams”, Cena Spettacolo Guest Dj Max Monti e Guest Voice by Samuele Sbrighi. After dinner "Summer House Music" con Fabrizio Fratta & White Angel.





Sabato al Byblos Club party “Mad in Italy: Pool dinner show 21.30. Disco 0.00, guest Dj Chicco Giuliani. Resident Dj Max Monti, Franz Frisani e Luca P. Partner dell’evento Miss Italia, presenti le semifinaliste del concorso.