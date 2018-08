Rimini, approvato progetto per centro raccolta differenziata di via Nataloni. Rigettato il piano particolareggiato di via Borghi

Attualità

Rimini

| 12:02 - 10 Agosto 2018

Con venti voti favorevoli, quattro contrari e tre astenuti il Consiglio comunale ha approvato la localizzazione e il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’adeguamento e la messa a norma del centro di raccolta differenziata per rifiuti urbani e assimilati di Via Nataloni. Il progetto sarà realizzato con un costo di 275.000 euro ammortizzabili in vent’anni a cura e spese di Hera e prevede un intervento su un‘area di 2.515 mq. Le opere che saranno realizzate hanno come obiettivo quello di creare maggiori efficienze gestionali ed economiche, migliorando l’erogazione del servizio e andando così ad incrementare le potenzialità per la raccolta differenziata dei rifiuti e per il conferimento degli ingombranti nel Comune di Rimini.

Approvata – con sedici voti favorevoli, dieci contrari e nessun astenuto - anche la delibera con la quale si rigetta il piano particolareggiato di iniziativa privata di via Borghi. A seguito dell’istruttoria tecnica condotta dagli uffici, il piano è risultato non essere conforme agli strumenti urbanistici vigenti, con particolare riferimento alla capacità edificatoria massima ammissibile.