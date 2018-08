Castel Sismondo, lunedi 13 agosto concerto dal titolo "E la chiamano estate"

Eventi

Rimini

| 11:55 - 10 Agosto 2018

Lunedi 13 agosto alle ore 21.15 la A.B Rimini Big Band, diretta dal m° Renzo Angelini si esibirà in un concerto dal titolo e la chiamano estate, famosa canzone scritta da Franco Califano per le musiche di Bruno Martino nel 1965. Il titolo si rifa alle atmosfere da night club degli anni 60, quando la riviera di Rimini era regina incontrastata delle notti d’estate. La musica di Bruno Martino, infatti, ha tutte le qualità positive della “musica da night club”: umorismo, leggerezza, sensualità. Caratteristiche proprie anche degli altri brani in programma. Non a caso il concerto sarà introdotto dal brano Estate di B. Martino, unico brano italiano a essere entrato nel grande repertorio internazionale degli standard jazz ( con interpretazioni indimenticabili di Joao Gilberto e Michel Petrucciani:

Impulso musicale – di Antonio Bertozzi

Estate – di B. Martino

Theme from new york, new York- di John Kander

It’s Only A Paper Moon – di Harold Arlen (voce solista Katia Serafini)

Moon River – di Enry Mancini , arr. Dave Volpe

Day’s of Wine and Roses – di Henry Mancini

Misty - di Errol Garner (voce solista Katia Serafini)

Fun Time – di Sammy Nestico

The Nearness of You – di H. Carmichael (alla tromba Elio Lucarelli)

An Ellington Tribute ( Jam blues-Sophisticated lady-Take the a Train) arr. Di John Barry

Fever- di John Davenpokt e Eddie Cooley (voce solista Katia Serafini)

Amapola – di Myles Collins (arr. di Dino Gnassi) (al trombone Renato Pignieri)

Beguine the beguine di C. Porter

Almost Like Being In Love – di Lerner e Loewe (voce solista Katia Serafini)

Pink Panter- di H. Mancini (al sax tenore Oscar Marcucci)

America – di Hengel Gualdi (al clarinetto Renzo Angelini)

Night and day- di Cole Porter (voce solista Katia Serafini)

BeBop – F. S. Cates

Over The Rainbow – di Harold Arlen (voce solista Katia Serafini)

Sweet Georgia Brown – di Ben Bernie

Pensylvania 6-5000 – di Jerry Gray

What a difference a day made – di Maria Grever / Stanley Adams (voce solista Katia Serafini)

In The Mood – di Joe Garland, arr. Di Glenn Miller



L’ingresso è libero