Arriva il contatore intelligente, 35mila ne saranno installati entro l'anno nel riminese

Attualità

Rimini

| 11:48 - 10 Agosto 2018

Innovazione, efficienza energetica, uso consapevole delle risorse. Tutto dentro allo ‘Smart Meter’, che Adrigas (la società di gestione delle reti gas di Gruppo SGR) sta installando grazie agli addetti di Intervento Pronto presso i suoi 175.000 clienti.



Si tratta di contatori intelligenti multiservizio di gas, che permettono la telelettura e la telegestione dei consumi a distanza.



Il servizio è completamente gratuito. La procedura di sostituzione dei contatori è semplice e verificabile: l’intervento viene comunicato per lettera circa un mese prima; poi nella settimana precedente viene appeso un avviso con l’appuntamento preciso. È possibile verificare tempi e modalità chiamando il servizio telefonico di Intervento Pronto.



Sono già 9.445 i contatori ‘smart meter’ installati, di questi 4.783 con tecnologia di comunicazione GPRS e 4.662 con tecnologia radio. Saliranno a circa 35.000 entro l’anno.



Rimini sta facendo da apripista, a seguire le operazioni di sostituzione riguarderanno gli altri territori serviti dal Gruppo SGR.

L’attività di ammodernamento proseguirà anche durante l’estate, sia perché è possibile una maggiore disponibilità e sia per andare incontro a chi al momento si trova nella ‘seconda casa’.



Gli addetti di Intervento Pronto sono riconoscibili mediante cartellino identificativo, non viene chiesta alcuna somma di denaro, né l’esibizione di alcuna bolletta, né proposto alcun contratto o modifica di contratto.



Grazie agli ‘Smart Meter’ è possibile ridurre i costi per le letture e per le operazioni di gestione del contratto, (cambio fornitore o disattivazione), eseguibili in modo automatico a distanza.



Anche la maggiore frequenza di lettura del contatore è da segnalare tra i plus: un cliente gas domestico standard da circa 700 mc anno ad oggi ha 2 letture anno, mentre con lo smart meter la lettura sarà mensile, senza necessità di letturisti sul posto o di autoletture.



La lettura sistematica e più ravvicinata, grazie alla immediatezza e facilità del sistema, aiuta ad adottare un atteggiamento più virtuoso e sensibile all’efficientamento energetico e al conseguente risparmio.