Villaggio Polo Est 3.0 Bellaria Igea Marina, special guest AndreaCasta

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 10:47 - 10 Agosto 2018

Prosegue all’insegna dello sport e del divertimento senza sosta la stagione 2018 al Villaggio Polo Est 3.0 di Bellaria Igea Marina (Viale Pinzon). Tra gli appuntamenti da non perdere, il 16 agosto (a partire dalle 21.30) con il Summer Toys Party che ospiterà il violinista elettrico internazionale Andrea Casta, premiato come miglior performer agli ultimi Dance Music Awards, riconoscimento che celebra i protagonisti della scena dance mondiale e della musica elettronica italiana. Con il suo violino elettrico Casta, affiancato dai dj Franky Chiappinelli e Paolo “Master Mugo” Mughetti, presenterà anche Double Sun, il primo singolo del concept album e progetto multimediale “The Space Violin Project”, che tra musica e fantascienza sta appassionando la comunità dei fan di Andrea Casta e ottenendo grandi numeri su tutte le piattaforme digitali. Il musicista è oggi uno dei performer che più ha appassionato il mondo social, avvicinando le nuove generazioni e il pubblico internazionale allo strumento violino; ad oggi conta 80mila follower su Instagram e più di 22mila su Facebook.

Accanto ai guest, quest’anno il Villaggio Polo Est 3.0 ha dedicato ampio spazio ai gruppi musicali emergenti per dar loro la possibilità di farsi conoscere da un pubblico sempre più numeroso. Il 12 agosto si esibiranno i Fosfena Live, un progetto musicale pop che ripropone le hit dei maggiori successi della musica contemporanea internazionale e il 22 agosto la Black Beauty Live Band, un’infusione di pop, R&B e Soul con le migliori hit degli esponenti della black music. Come eventi sportivi il 12 e 19 agosto tutti pronti per il Fitness Summer Festival, 2 appuntamenti con i migliori istruttori di fit moving – sport emergente in esclusiva al Polo Est 3.0. FB: poloest3.0.