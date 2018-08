Tennis, a Viserba l’Open nazionale femminile: tra le big le 2.4 Giulia Pasini e Alessandra Mazzola

Sport

Rimini

| 10:17 - 10 Agosto 2018



Dopo l’Open maschile vinto da Stefano Galvani scatta sabato un altro importante appuntamento con il tennis nazionale al Tennis Viserba che ospita l’Open femminile (1.000 euro di montepremi). Sono 69 le giocatrici al via, guidate dalla 2.3 Giulia Guidetti, appena sotto le 2.4 Giulia Pasini e la locale Alessandra Mazzola e le 2.5 romagnole Elena Pavolucci, Marta Bertolaso, Alice Grilli, Beatrice Letizia (foto) ed Emma Ferrini..

Al Tennis Viserba intanto è alle battute finali il torneo giovanile. Under 14 femminile, quarti: Sara Carbone-Alexandra Caretti 3-0 e ritiro, Elena Bianca Tudorascu-Carlotta Teixeira Pinto Martins 6-2, 6-0, Evelyn Amati (n.2)-Sara Ricci 6-1, 6-2. Under 12 maschile, quarti: Leonardo Veronese-Carlo Zacconi (n.3) 6-1, 6-3, Giacomo Ercolani (n.4)-Mattia Muraccini 6-0, 7-6. Under 14 maschile: Francesco Castellari (n.6)-Nicolò Pagani 6-3, 6-4. Under 16 maschile, quarti: Federico Manfredi-Davide Specchia 6-0, 6-0. Semifinale: Alexander Tebaldi-Raymi Paci (n.2) 6-4, 7-5. Nell’Under 16 femminile finale per Sara Carbone