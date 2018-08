Pericoloso tombino divelto. Segnalazione in via San Martino in Riparotta

Attualità

Rimini

| 17:54 - 09 Agosto 2018

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore. Si tratta di un tombino divelto in via San Martino in Riparotta, all'ingresso del quartiere fieristico di RImini. "E' così da parecchi mesi, quindi fonte di pericolo per chi passeggia, per chi porta a spasso il cane, per chi è in sella a una bicicletta e per chi deve transitare in automobile", scrive il nostro lettore. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp 347 8809485.