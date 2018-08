Torrente Tavollo, al via la rimozione dei rifiuti: carcasse di imbarcazioni abbandonate

Attualità

Cattolica

| 17:48 - 09 Agosto 2018

La Guardia Costiera di Cattolica, in collaborazione con il Comune ed Hera, ha avviato un'importante opera di bonifica del torrente Tavollo nel tratto a monte del ponte I.Bandiera, fino alla confluenza del torrente. L'azione ha come obiettivo la prevenzione e la repressione di illeciti in materia ambientale. Gli operatori intervenuti hanno rimosso numerose imbarcazioni abbandonate o anche resti di esse, che oltre a occupare spazio pubblico, creavano problematiche di natura ambientale e di sicurezza del porto, come avvenuto in passato durante le piene del Tavollo.