Delfino Taras compie 4 anni e festeggia. Adesso pesa 135kg ed è lungo oltre 2 metri

Attualità

Riccione

| 17:38 - 09 Agosto 2018

“Tanti auguri Taras!”. Questo è stato il saluto che il caloroso pubblico ha lanciato nella Laguna di Oltremare, oggi, per festeggiare i quattro anni del piccolo delfino Taras. Nato il 9 agosto 2014 adesso pesa quasi 135 kg ed è lungo circa 2,25 metri.

Taras è stato il protagonista assoluto dell’appuntamento ‘Delfini – lo spettacolo della natura’ in programma nella Laguna di Ulisse di oggi, alle 11.30. Per lui una splendida torta colorata di ghiaccio, con tanto di numero 4 e cuori. Ma gli addestratori hanno voluto anche ‘costruire’ anche tante lettere colorate. Il ghiaccio viene spesso usato durante le singole sessioni per far giocare e interagire i delfini.

Il nome del piccolo è stato scelto dal pubblico del parco con un sondaggio alla sua nascita. Taras è il beniamino di tutti i piccoli ospiti del parco: si è manifestato speciale sin dai primi momenti in acqua. Nella Laguna più bella d’Europa vive con il gruppo delle femmine e ogni giorno viene accudito da mamma Blue e “nonna” Pelé, la delfina più anziana d’Europa.

Curioso, anzi curiosissimo, Taras è un vero e proprio ‘adolescente’: non viene più allattato da mamma Blue ma consuma ben 6 kg di pesce al giorno. E’ ghiottissimo di sardine e aringhe e gli piace tanto interagire con gli addestratori..

Il pubblico per tutta l’estate potrà conoscere più da vicino il piccolo Tursiops truncatus attraverso i programmi interattivi su prenotazione: “Addestratore per un giorno” e “Incontra il delfino” articolati in parti teoriche con biologi e in sessioni pratiche curate dagli addestratori professionisti di Oltremare, nella quale si ha l’opportunità di comunicare con i delfini.

Altro appuntamento emozionante è quello con le Notti coi Delfini del Family Experience Park: ultimi posti disponibili per trascorrere una notte nel parco e dormire davanti alle vasche di Pianeta Mare, con un indimenticabile risveglio faccia a faccia con Taras e gli altri delfini della Laguna! Le ultime date in programma sono 14 - 21 - 28 agosto.