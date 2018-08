Baseball, si chiude la regular season con la super sfida tra Rimini e Bologna

Sport

Rimini

| 17:35 - 09 Agosto 2018

Si chiude col big match Rimini contro Bologna la corta regular season del campionato 2018. Non sarà una sfida carica di tensione e patos come siamo stati abituati negli ultimi quattro anni, perché entrambe le compagini hanno raggiunto i rispettivi piazzamenti playoff con diverse gare d’anticipo dominando di fatto la scena.

L’UnipolSai Bologna capolista solitaria è già matematicamente alla Coppa Campioni 2019 affronterà i Pirati col roster praticamente al completo dove quasi certamente il manager Frignani darà spazio a tutti. I partenti designati dovrebbero essere Martinez (8v 1p Pgl 1.83) e uno fra Rivero (9v 0 Pgl 1.24) e Noguera (3v 0p Pgl 1.39) in gara2. Dal bullpen pronti a subentrare Gouvea, Pizziconi e Crepaldi. Il lineup felsineo è il migliore del campionato con una media battuta complessiva di .325 impreziosita da 27 fuoricampi, 68 doppi, 9 tripli per un totale di 191 Rbi. Anche la difesa al momento è quella che ha commesso il minor numero di errori (19 contro i 20 dei romagnoli). Attenzione alla coppia di slugger Mazzanti (miglior battitore della squadra .395) e Marval (9 homer e 31 Rbi) che insieme hanno prodotto cifre e rendimento superlativi.

In casa neroarancio dopo aver ottenuto lo sweep nel derby contro San Marino si respira un’aria di grande tranquillità in vista di questo doppio impegno che chiude la stagione regolare. Sicuramente gli uomini di Ceccaroli vorranno rimediare alla brutta doppia sconfitta subita all’andata dal team bolognese anche se ovviamente saranno due gare dove lo staff tecnico neroarancio vorrà provare diverse cose in vista dei playoff. I due partenti saranno Ruiz (6v 1p Pgl 1.75) in gara1, mentre in gara2 possibile ballottaggio tra Bassani (4v 0p Pgl 1.96) ed Hernandez (4v 0p Pgl 1.27). Pronti dal bullpen ad entrare in qualsiasi momento Marquez (foto Bassani), Kelly e Morellini. Lo schieramento difensivo sarà quello ammirato in queste ultime due settimane di gioco. Il manager riminese ha diverse opzioni a disposizione visto anche l’ottimo inserimento degli ultimi due arrivati Giovanni Garbella (fratello minore di Nicola) e del ricevitore ex MLB Gustavo Molina che dovranno ancora crescere nel ritmo partita, ma che hanno avuto un buon impatto nel baseball italiano. Il miglior battitore per media battuta del campionato Romero (.424) vorrà mantenere il primato in queste ultime due gare, mentre vedremo chi tra Ustariz ed Angulo sarà lo slugger più produttivo nel box (24 Rbi ciascuno).

Il primo lancio di gara2 Sabato sera a Rimini sarà effettuato da un grande sportivo italiano che ha fatto la storia della pallacanestro nostrana. Stiamo parlando del grandissimo Carlton Myers riminese d’adozione che con le sue magie ha incantato tutti i parquet d’Italia e non solo.

Il doppio incontro avrà inizio venerdì sera alle ore 20 (10 Agosto) allo Stadio Falchi di Bologna per gara1, mentre sabato 11 agosto si giocherà gara2 (playball ore 20.30) sul diamante riminese dello Stadio dei Pirati. Gli arbitri designati per questa doppia sfida saranno Taurelli, Galati Giordano e Macchiavelli.