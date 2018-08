La magia di San Leo, un borgo da scoprire anche dall'alto con la visita alla torre

Attualità

San Leo

09 Agosto 2018

San Leo si prepara in tutto il suo splendore e con tutti i suoi monumenti ad accogliere nuovi visitatori e affezionati amici in cerca di un luogo speciale da scoprire. Il Borgo Medievale, infatti, meta di tanti turisti ed amanti delle Città d'arte durante tutto l'anno, si propone anche per l'estate come destinazione privilegiata sia per la ricchezza e la qualità degli eventi e dei suoi gioielli storico artistici, sia per le proposte di artigianato ed eccellenze enogastronomiche che offre, oltre, naturalmente, alle tanto auspicate dolci brezze che in questo periodo di calura estiva caratterizzano piacevolmente le colline romagnole.





Arroccato su un imponente masso invalicabile, il Centro Storico di San Leo è caratterizzato dal profilo della Fortezza Rinascimentale il cui percorso di visita si snoda fra interessanti mostre di armi, armature, la vita militare nel medioevo, l’alchimista Cagliostro, celle dei famosi reclusi e oscure fortificazioni, la replica dell’enorme dipinto del Vasari, “Presa di San Leo” oltre ad un panorama che non ha eguali.





Il cuore Medievale del Borgo si sviluppa tutt’intorno a Piazza Dante sulla quale si affacciano la Pieve, il più antico monumento religioso del Montefeltro, il Duomo dedicato al Santo Patrono Leone e, di poco scostata, la solida Torre campanaria.





Il campanile-torre è un edificio di grande bellezza, opera compiuta del romanico anzi, emblematico esempio di quello stile architettonico. Nell’impianto esterno è certamente contemporanea all'adiacente cattedrale del 1173. Il suo perimetro quadrato (metri 8,30 per lato) ingloba ed occulta all’interno una costruzione a pianta circolare, alta sino alla cella campanaria sviluppandosi per una altezza di circa 28 metri.





La visita alla Torre diventa una nuova e speciale occasione per godere, dalla sua cima, anche della vista a 360 gradi sulla Valmarecchia regalando scorci di una bellezza unica e sempre ambiti dagli amanti della fotografia.

L’offerta culturale e turistica di San Leo si arricchisce, quindi, ulteriormente grazie all’apertura nei mesi di Agosto e Settembre, del simbolo religioso e civile per eccellenza dell'antico centro.

Sarà aperta dal Giovedì alla Domenica con orario: 11.00-17.00 e, il 15 Agosto, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00