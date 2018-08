Attenti al rosso, arriva un nuovo Vista Red: scattano le multe sulla Statale a Misano

Attualità

Misano Adriatico

| 15:41 - 09 Agosto 2018

Da giovedì notte a Misano Adriatico è attivo, all'incrocio semaforico tra la S.S.16, via Grotta e via Alberello, il dispositivo “Vista Red”, in grado di rilevare automaticamente le infrazioni alle norme del codice della strada relative ai passaggi con il semaforo rosso. Si tratta del primo impianto di questo tipo istallato sul territorio comunale. “In passato ci sono stati diversi incidenti anche molto gravi dovuti al mancato rispetto del rosso in questo incrocio – spiega il Sindaco di Misano Stefano Giannini. Di conseguenza era necessario compiere quest’operazione. Si tratta di un primo passo in funzione di altre azioni che stiamo studiando tra cui lo studio di un progetto di fattibilità per la realizzazione di una rotatoria”. Lo scorso anno in Italia sono stati rilevati tanti, anzi troppi, incidenti stradali con lesioni alle persone, con oltre 3.300 vittime (dati Istat). Molti di questi sono avvenuti nei pressi degli incroci. Per evitare ogni tipo di pericolo anche improvviso e non prevedibile è importante rispettare le regole, guidare con prudenza, regolare la velocità e non distrarsi alla guida.