Rete Ferroviaria Italiana in soccorso di Rimini: 5,5 milioni per il nuovo sottopassaggio ferroviario

Attualità

Rimini

| 15:28 - 09 Agosto 2018

Rete Ferroviaria Italiana arriva in aiuto di Rimini, con un contributo di 5,5 milioni di euro per la realizzazione del grande sottopassaggio ferroviario, opera inserita nel progetto di riqualificazione di Rimini nord, che doveva essere rifinanziato con i fondi del bando per le periferie. Proprio mercoledì in conferenza stampa, il Sindaco di Rimini Andrea Gnassi aveva definito "una rapina" il blocco delle risorse stanziate dal precedente governo. Grazie alla PEC ufficiale ricevuta ieri da RFI, il Comune di Rimini ha immediatamente reinviato al Ministero competente il progetto definitivo e cantierabile, integrato con l’atto formale che certifica le risorse e l’impegno delle ferrovie italiane sulla riqualificazione di Rimini Nord. "Il progetto con tutti gli allegati, una mole di circa 140 elaborati/schede tecniche, abbiamo anticipato così la tempistica prevista dalle convenzioni sottoscritte e pubblicate", spiega il Sindaco di Rimini in una nota.